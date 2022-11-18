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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:21

В прямом эфире ЦУР Адыгеи обсудят работу общественного транспорта в регионе

Трансляцию можно будет посмотреть в записи
Валерия ГОДОВНИКОВА
Трансляция пройдет с первым замглавы минстроя Рамазаном Ляфишевым

Трансляция пройдет с первым замглавы минстроя Рамазаном Ляфишевым

Фото: Евгения ГУСЕВА

В прямом эфире ЦУР Адыгеи обсудят работу общественного транспорта в регионе. Трансляция пройдет с первым замглавы минстроя Рамазаном Ляфишевым.

- Прямой эфир пройдет на площадке в социальной сети «ВКонтакте». Будут даны ответы на вопросы по теме «Транспорт», а также обсудим реализуемые в Адыгее проекты, - рассказали в пресс-службе ЦУР Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», прямой эфир состоится 24 ноября. До этого времени местные жители могут оставить свой вопрос на портале «Госуслуги». А также в комментариях под постом-анонсом.