Трансляция пройдет с первым замглавы минстроя Рамазаном Ляфишевым Фото: Евгения ГУСЕВА

В прямом эфире ЦУР Адыгеи обсудят работу общественного транспорта в регионе. Трансляция пройдет с первым замглавы минстроя Рамазаном Ляфишевым.

- Прямой эфир пройдет на площадке в социальной сети «ВКонтакте». Будут даны ответы на вопросы по теме «Транспорт», а также обсудим реализуемые в Адыгее проекты, - рассказали в пресс-службе ЦУР Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», прямой эфир состоится 24 ноября. До этого времени местные жители могут оставить свой вопрос на портале «Госуслуги». А также в комментариях под постом-анонсом.