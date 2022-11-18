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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:02

Заммэра Сочи оштрафовали на 10 тысяч рублей за неисполнение сроков сдачи детсада

Заместитель главы города привлечен к административной ответственности
Ангелина НАЗАРЧУК
Чиновник нарушил реализацию нацпроекта «Демография».

Чиновник нарушил реализацию нацпроекта «Демография».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности заммэра города. Чиновник нарушил реализацию нацпроекта «Демография».

- Была проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства при строительстве корпуса детского сада в Центральном районе Сочи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Оказалось, что детский сад на улице Гагарина, 39 был сдан в апреле 2022 года. А по документам ввод объекта в эксплуатацию планировался в августе 2021-го.

- Установленные сроки выполнения мероприятий по возведению корпуса детского сада не соблюдены, показатель результативности использования субсидии не достигнут и условия ее расходования нарушены, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Заммэра Сочи привлечен к административной ответственности по статье “Нарушение финансовым органом порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов”. Чиновнику назначили штраф в 10 тысяч рублей.