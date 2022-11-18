В Майкопе 7 улиц остались без света из-за аварии

Отключение электричества в домах произошло из-за аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе 7 улиц остались без света. Отключение электричества в домах произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения линии электропередачи 6кВ от ТП - 32 потребители временно остаются без света, - сообщили в городской ТЭЦ.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», без электроснабжения остались жители следующих улиц: Гончарова, Рабочая, Седина, Владимировская, Новая, Ниспоташная. Также отключение затронуло переулок Южный.