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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:04

В Майкопе 7 улиц остались без света из-за аварии

Приблизительное время восстановления подачи электричества уточняется
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электричества в домах произошло из-за аварии

Отключение электричества в домах произошло из-за аварии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе 7 улиц остались без света. Отключение электричества в домах произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения линии электропередачи 6кВ от ТП - 32 потребители временно остаются без света, - сообщили в городской ТЭЦ.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», без электроснабжения остались жители следующих улиц: Гончарова, Рабочая, Седина, Владимировская, Новая, Ниспоташная. Также отключение затронуло переулок Южный.