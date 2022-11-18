На Кубани за сутки выявили 77 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 77 новых случаев заболевания COVID-19. Тем временем с выздоровлением в регионе выписаны 54 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 18 положительных результатов, в Приморско-Ахтарске - 7, в Сочи, Новороссийске, Славянском и Павловском районах - по 4, в Армавире и Геленджике, Тбилисском, Крымском и Ейском муниципалитетах – по 3.

По два новых случая заболевания зафиксировано в Мостовском, Ленинградском, Каневском, Кавказском и Усть-Лабинском районах, по одному - в Горячем Ключе, Тихорецком, Северском, Кущевском, Красноармейском, Кореновском, Гулькевичском, Выселковском, Белоглинском, Апшеронском и Абинском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента. От осложнений заболевания за сутки скончались два человека.