Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 9:14

Три многоэтажки остались без отопления в центре Краснодара из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Три многоэтажки остались без отопления в центре Краснодара из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три многоэтажки остались без отопления в центре Краснодара из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три многоэтажки остались без отопления в Краснодаре из-за аварии. Поломка произошла в Центральном округе.

- Причина отключения - скрытая утечка на подземной теплотрассе диаметром 100 мм, - сообщили в городской ЕДДС.

В настоящее время без тепла и горячей воды остаются жильцы трех домов. Это многоэтажки по улицам Бургасской, 50, 52 и Стасова, 121.

Специалисты уже устраняют поломку. Время восстановления подачи тепла и воды уточняется.