Три многоэтажки остались без отопления в центре Краснодара из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три многоэтажки остались без отопления в Краснодаре из-за аварии. Поломка произошла в Центральном округе.

- Причина отключения - скрытая утечка на подземной теплотрассе диаметром 100 мм, - сообщили в городской ЕДДС.

В настоящее время без тепла и горячей воды остаются жильцы трех домов. Это многоэтажки по улицам Бургасской, 50, 52 и Стасова, 121.

Специалисты уже устраняют поломку. Время восстановления подачи тепла и воды уточняется.