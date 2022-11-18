Без тепла и горячей воды остаются 23 дома Фото из архива КП

В Краснодаре 23 многоэтажки временно остались без отопления из-за ремонта. Тепла и горячей воды нет в домах Карасунского округа.

- Причина отключения - плановая замена теплового узла учета на котельной на улице Невкипелого, 25, - сообщили в городской ЕДДС.

На время работ отопление и горячую воду отключили в домах на улицах Гидростроителей и Невкипелого. Всего без тепла и водоснабжения остаются 23 многоквартирных дома.

Время проведения плановых работ уточняется.