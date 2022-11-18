Прием заявок на конкурс грантов губернатора Кубани завершится 21 ноября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прием заявок на конкурс грантов губернатора Кубани завершится 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

К участию в пятом и заключительном конкурсе 2022 года приглашают некоммерческие организации, занимающиеся соцподдержкой и защитой граждан, защитой прав и свобод человека и гражданина, благотворительностью, охраной окружающей среды и защитой животных. Он проводится Центром развития гражданского общества - единым оператором грантовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций.

- На базе центра НКО могут на безвозмездной основе провести мероприятие, получить консультацию по различным вопросам – по проектированию для получения гранта из бюджета, о планируемых конкурсах на получение господдержки.

Ответы на основные вопросы некоммерческие организации могут получить на официальном сайте и Youtube-канале центра.