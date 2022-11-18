Пьяного полицейского, насмерть сбившего велосипедистку, могут уволить со службы

Полицейский заключен под стражу.

После того как пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку в Краснодарском крае, в МВД организовали проверку. Напомним, смертельное ДТП случилось вечером 13 ноября, 35-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину, которая ехала по проезжей части. На сотрудника МВД завели уголовное дело, сейчас он в СИЗО.

- У водителя изъяты биологические пробы и направлены на медицинское исследование, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - За рулем полицейский находился в свободное от службы время.

Также в краевом главке уточнили, что если вина полицейского подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел.

- Он также понесет наказание в соответствии с законом, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.