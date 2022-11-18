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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:01

В Майкопе школьникам проводят классные часы правовой направленности

Акция нацелена на формирование здорового образа жизни у детей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Школьникам проводят лекции и тематические классные часы правовой направленности. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Школьникам проводят лекции и тематические классные часы правовой направленности. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе школьникам проводят классные часы правовой направленности. Мероприятия проходят в рамках акции «Подросток и закон».

- В рамках мероприятия с майкопскими школьниками проводятся встречи с участием представителей прокуратуры и Отдела МВД России по городу Майкопу, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Для ребят проходят тематические классные часы, лекции и разъяснительные беседы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», акция нацелена на формирование здорового и безопасного образа жизни у детей. Также она способствует профилактике употребления алкогольных, табачных изделий и психоактивных веществ.