Школьникам проводят лекции и тематические классные часы правовой направленности. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе школьникам проводят классные часы правовой направленности. Мероприятия проходят в рамках акции «Подросток и закон».

- В рамках мероприятия с майкопскими школьниками проводятся встречи с участием представителей прокуратуры и Отдела МВД России по городу Майкопу, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Для ребят проходят тематические классные часы, лекции и разъяснительные беседы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», акция нацелена на формирование здорового и безопасного образа жизни у детей. Также она способствует профилактике употребления алкогольных, табачных изделий и психоактивных веществ.