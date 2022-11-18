«Будущее — в ИТ и точка»: «Ростелеком» выступил партнером образовательной конференции в Сочи

Фото: «Ростелеком»

В Сочи при поддержке «Ростелекома» прошла образовательная конференция «Будущее – в ИТ и точка», посвященная актуальным профессиям в цифровой сфере. Организатором мероприятия выступила компьютерная академия «TOП». На мероприятии спикеры из разных направлений ИТ - web-разработки, графического дизайна, программирования, защиты персональных данных, СЕО и других - поговорили на темы работы в условиях меняющегося мира, построения карьерной и образовательной траектории, рассказали о реальном уровне зарплат в отрасли и ответили на вопросы участников.

«Поддержка образовательных проектов — ключевое направление социальной политики нашей компании. Мы надеемся, что эта конференция поможет молодым людям, которые только определяются с профессией, познакомиться с нашей отраслью и выбрать свое будущее в ИТ-сфере», — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: «Ростелеком»

Во время встречи «Ростелеком» продемонстрировал участникам проекты, реализуемые компанией в рамках цифровизации регионов России. Эти решения направлены на автоматизацию работы систем безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, промышленного производства и административного государственного управления.

«В этот раз мы собрали в Сочи более двухсот участников — начинающих свой путь или только желающих попасть в мир информационных технологий. Они узнали много нового, например, где можно учиться и с чего следует начать, как искать работу, в какой области сколько платят и как стать уникальным специалистом. Благодарим за помощь в проведении конференции партнеров из “Ростелекома”, надеемся, что наше сотрудничество продолжится еще не один год», — рассказал Алексей Рыжов, сити-менеджер компьютерной академии «ТОП» в Сочи.

Конференция «Будущее – в ИТ и точка» стартовала сразу в 12 городах, включая Сочи. Ее цель — познакомить молодых людей, в том числе желающих сменить профессию, с ИТ-сферой. «Ростелеком» поддерживает мероприятие второй год подряд. В прошлом году при участии национального цифрового провайдера конференции проходили в Сочи, Ростове и Краснодаре.