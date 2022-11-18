Дед Мороз на горнолыжных курортах Сочи во время праздников может заработать 50 тысяч рублей

Дед Морозов ищут на 16% больше, чем Снегурочек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На горнолыжных курортах Сочи работодатели начали активно искать мужчин на должность Деда Мороза на время новогодних праздников. Количество вакансий в два раза больше по сравнению с 2021 годом. К слову, Дедов Морозов ищут на 16% больше, чем Снегурочек.

На «Роза Хуторе» администрация предлагает работу на высоте 1440 метров над уровнем моря. Активному, дружелюбному и коммуникабельному Дедушке обещают до 50 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Дедушка Мороз должен будет проводить различные игры, мастер-классы и флешмобы. Однако работодатели требуют опыт работы в сфере развлечений. Аниматор должен иметь такие качества, как ответственность и пунктуальность. График работы сменный - 2/2 с 10:00 до 19:00. Трудоустройство обещают согласно ТК РФ.