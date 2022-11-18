Губернатор Кубани поздравил студентов-победителей конкурса «Большая перемена»

Победителями конкурса стали 30 кубанских студентов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил победителей конкурса «Большая перемена». Вениамин Кондратьев обратился к студентам в своем telegram-канале.

Финал всероссийского конкурса проходил в Нижнем Новгороде. На заключительный этап прибыли более 600 студентов из разных регионов России. А среди победителей конкурса насчитывается 30 кубанских студентов из 14 колледжей и техникумов.

Так, 16 учащихся выиграли по одному миллиону рублей, еще 14 – по 200 тысяч рублей. Отмечается, что победителями конкурса стали сразу шесть студентов Армавирского юридического техникума.

Теперь учащиеся могут направить деньги на образование, саморазвитие или запуск бизнеса.

- Поздравляю всех участников и победителей конкурса. Для ребят это отличная возможность реализовать свои планы. Желаю им веры в себя, новых достижений и побед, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.