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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:02

В Сочи обнаружили слив нечистот в море около пляжа в Адлере

Виновников сейчас ищут
Ангелина НАЗАРЧУК
Во время сильного ливня все содержимое вырывается наружу. Фото: https://t.me/wcups

Во время сильного ливня все содержимое вырывается наружу. Фото: https://t.me/wcups

Специалисты сочинского водоканала ищут виновников, которые на постоянной основе сливают нечистоты в море около пляжа в Адлере. К тому же, в районе часто проходит сильный ливень. Ситуация вызывает беспокойство как среди экологов, так и у местных жителей.

- Исследовав схемы прохождения коллекторов, члены комиссии убедились, что они не являются городскими системами водоотведения, на балансовой принадлежности водоканала не состоят, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Специалисты оперативно выявили собственника коммуникаций. Трубопроводы нуждаются в прочистке и промывке.

Однако рядом с канализацией инспекторы выявили трубы водоотведения ливневок. Они являются бесхозными и давно не эксплуатируются. Во время сильного ливня все содержимое вырывается наружу.

- Это косвенное доказательство наличия незаконных врезок для отвода дождевой воды с чьих-либо придомовых и общественных территорий, совершенных в коллекторы где-то выше на местности, - заявили в пресс-службе сочинского водоканала.

Инспекторы ищут виновных. Работа займет продолжительное время. Все виновники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.