Александр Решетников Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Руководителем ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю назначен Александр Решетников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления.

Генерал-майор Александр Решетников назначен руководителем по Указу Президента РФ от 14 ноября 2022 года. Ранее он занимал должность замначальника краевого управления Росгвардии - начальника управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Сочи.

Александр Решетников окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище внутренних войск МВД России, Национальный институт имени Екатерины Великой, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Долгое время служил в войсках правопорядка, в том числе в одном из спецподразделений Росгвардии.

Генерал-майор – участник боевых действий на Северном Кавказе, награжден государственными и ведомственными медалями, в том числе орденом Мужества, Дружбы и «За личное мужество», медалью «За отвагу».