Краснодар выбран пилотной площадкой развития агломерации Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодар выбран пилотной площадкой развития агломерации. Долгосрочный план социально-экономического развития территории утвердят до 2023 года. Об этом сообщили на VI Общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» в Екатеринбурге.

Краснодарская агломерация включает краевой центр, Горячий Ключ, Динской и Северский районы. В настоящее время региональное министерство экономики с администрациями муниципалитетов и при поддержке Центра стратегических разработок составляет долгосрочный план социально-экономического развития.

Планируется, что агломерация станет деловым, финансовым, научным, коммуникационным центром края и южного макрорегиона.

- Краснодарская агломерация – это более 30% объемов базовых отраслей экономики. От социально-экономических инициатив зависит развитие не только агломерации, но и всего региона, - отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась. - У нас есть практики и наработки, позволяющие вырабатывать общие методики. Это единая градостроительная политика, комплексное решение вопросов транспортного сообщения, привлечение инвестиций, создание рабочих мест, повышение качества жизни населения.

Кроме Краснодара, пилотными площадками также выбраны Екатеринбург и Нижний Новгород.