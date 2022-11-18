На Кубани произвели 1,3 млн тонн сахара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани произвели 1,3 миллиона тонн сахара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сезон переработки сахарной свеклы продолжается. Отмечается, что количество уже полученного сахара превысило план.

- В этом сезоне в планах было получить 1,2 миллиона тонн сахара. Но благодаря высокой урожайности, хорошему качеству сырья план уже перевыполнили более чем на 100 тысяч тонн. Сахарные комбинаты продолжают работать, так что по итогам года объем производства будет больше, - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Всего в регионе сахар производят 14 заводов – в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Курганинском, Ленинградском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах. Предприятия приняли почти 11 миллионов тонн сырья. Из них уже переработано 10 миллионов тонн.

Напомним, доля Кубани в общероссийском объеме по производству сахара составляет почти 25%. Краю и перерабатывающим предприятиям необходимо 240 тысяч тонн. Остальную продукцию регион поставляет в другие субъекты России и страны.