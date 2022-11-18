Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 11:51

На Кубани произвели 1,3 млн тонн сахара

Количество полученного сахара превысило план
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани произвели 1,3 млн тонн сахара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани произвели 1,3 млн тонн сахара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани произвели 1,3 миллиона тонн сахара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сезон переработки сахарной свеклы продолжается. Отмечается, что количество уже полученного сахара превысило план.

- В этом сезоне в планах было получить 1,2 миллиона тонн сахара. Но благодаря высокой урожайности, хорошему качеству сырья план уже перевыполнили более чем на 100 тысяч тонн. Сахарные комбинаты продолжают работать, так что по итогам года объем производства будет больше, - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Всего в регионе сахар производят 14 заводов – в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Курганинском, Ленинградском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах. Предприятия приняли почти 11 миллионов тонн сырья. Из них уже переработано 10 миллионов тонн.

Напомним, доля Кубани в общероссийском объеме по производству сахара составляет почти 25%. Краю и перерабатывающим предприятиям необходимо 240 тысяч тонн. Остальную продукцию регион поставляет в другие субъекты России и страны.