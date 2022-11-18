В Адыгее определили победителей литературного конкурса имени Киримизе Жане

В Адыгее завершился международный литературный конкурс для детей имени Киримизе Жане. Фото: пресс-служба АГУ

В Адыгее завершился международный литературный конкурс для детей имени Киримизе Жане. Победители определены в трех номинациях на адыгейском и русском языках. Среди них - «Проза и поэзия», «Иллюстрации», «Переводы».

- На конкурсе от участников было принято свыше 600 работ. Они пришли из следующих стран и регионов: Беларусь, Литва, Азербайджан, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Узбекистан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская Республика, ДНР и других, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», жюри определило 9 победителей. На базе Адыгейского государственного университета состоялось награждение участников. Конкурс приурочен к 100-летию государственности Адыгеи.