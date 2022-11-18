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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:10

В Краснодаре полицейские задержали 18-летнего закладчика наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
За сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет тюрьмы Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

За сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет тюрьмы Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полицейские задержали 18-летнего закладчика наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Известно, что 18-летний местный житель купил запрещенные вещества через интернет. Позже он планировал сбыть наркотики путем тайниковых закладок.

Полицейские задержали парня на улице Красных Партизан. При досмотре у подозреваемого нашли два телефона и 101 сверток с веществом общей массой более 78 граммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Теперь парню грозит до 20 лет лишения свободы.