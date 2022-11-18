Участникам спецоперации отправляют письма и открытки детей с пожеланиями Фото: admkrai.krasnodar.ru

Акции «Письмо солдату» и «Письмо казаку-добровольцу» продолжаются на Кубани. Участниками стали уже более 18 тысяч учащихся казачьих классов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Письма бойцам на передовую регулярно доставляют казаки Кубанского казачьего войска вместе с гуманитарной помощью. Многие участники специальной военной операции записывают видеообращения и пишут письма казачатам со словами благодарности за поддержку, рассказал вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Участниками акции также стали казачата школы № 8 в Краснодаре. Учащиеся написали на открытках – уменьшенных репродукциях картин о казачестве – пожелания солдатам.

После этого школьники поучаствовали в проекте «Мобильный мультимедийный музей истории кубанского казачества». Учащиеся посмотрели три фильма в VR-формате - «Архитектурной памяти казачьего града», «Линейное казачество» и «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».