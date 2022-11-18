В Новороссийске опровергли нападение морского беспилотника ВСУ на нефтегавань Фото: chernomor.transneft.ru

В Новороссийске опровергли нападение морского беспилотника ВСУ на нефтегавань. Сообщение, опубликованное в соцсетях, не соответствует действительности, пишет ТАСС.

В публикации говорилось о том, что якобы морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в городе-герое. Утверждалось, что взрыв прогремел ночью 18 ноября. А утром специалисты нашли небольшие повреждения и обломки дрона.

- Информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности. Никаких повреждений нет, - сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.