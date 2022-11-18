Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 13:30

В Ейске сотрудница салона связи незаконно продавала данные абонентов

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Ейске сотрудница салона связи незаконно продавала данные абонентов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Один из фигурантов дела - 23-летний мужчина – увидел в мессенджере объявление о покупке данных абонентов мобильных операторов. Он убедил 22-летнюю знакомую, работавшую в салоне связи, передать ему информацию об абонентах. Девушка согласилась, после чего мужчина продал полученные данные заказчику из объявления.

- Факт незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, выявили сотрудники отделения в городе Ейске УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.