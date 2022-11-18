Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Ейске сотрудница салона связи незаконно продавала данные абонентов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Один из фигурантов дела - 23-летний мужчина – увидел в мессенджере объявление о покупке данных абонентов мобильных операторов. Он убедил 22-летнюю знакомую, работавшую в салоне связи, передать ему информацию об абонентах. Девушка согласилась, после чего мужчина продал полученные данные заказчику из объявления.

- Факт незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, выявили сотрудники отделения в городе Ейске УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.