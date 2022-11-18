В Сочи полицейские задержали незаконных валютчиков Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи полицейские задержали незаконных валютчиков. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, 36-летний мужчина организовал незаконный бизнес на одной из улиц Центрального района. Вместе с ним работали 38-летний и 56-летний сообщники.

Предварительно, мужчины без необходимых документов покупали и продавали иностранную валюту. Работа проходила в помещении, арендованном в мастерской ремонта телефонов. Здесь валютчики установили рассчетно-кассовое оборудование.

- Полицейские изъяли денежные средства в российской и иностранной валютах на общую сумму около девяти миллионов рублей, а также прибор для автоматического подсчета купюр и проверки их на подлинность, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На валютчиков уже заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

- Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности злоумышленников, - добавили в пресс-службе ведомства.