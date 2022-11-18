Специалисты наносят дорожную разметку Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Власова наносят дорожную разметку после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке от улицы им. Академика Трубилина до улицы Севастопольской стартовали в сентябре. Дорожники уже заменили на участке протяженностью более двух километров старый асфальт и уложили новый. Кроме того, здесь установили знаки.

- Сейчас идет работа по нанесению линий дорожной разметки и обновлению покрытия тротуара на необходимых участках, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме улицы им. Власова, работы завершаются на улицах Юннатов, Офицерской, Пригородной. Готовность участков составляет 98-99%.