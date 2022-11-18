Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 14:40

В Краснодаре на улице Власова наносят дорожную разметку после ремонта

Дорожники заменили более двух километров асфальта
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты наносят дорожную разметку Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты наносят дорожную разметку Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Власова наносят дорожную разметку после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке от улицы им. Академика Трубилина до улицы Севастопольской стартовали в сентябре. Дорожники уже заменили на участке протяженностью более двух километров старый асфальт и уложили новый. Кроме того, здесь установили знаки.

- Сейчас идет работа по нанесению линий дорожной разметки и обновлению покрытия тротуара на необходимых участках, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме улицы им. Власова, работы завершаются на улицах Юннатов, Офицерской, Пригородной. Готовность участков составляет 98-99%.