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НовостиОбщество18 ноября 2022 16:23

В Краснодаре проверили расчистку в районе дома купца Лихацкого

На участке убрали мусор, поросль и вывезли упавшие деревья
Мария ЧАЛАЯ
Сотрудники администрации проверили выполненные работы в районе дома купца Лихацкого. Фото: Денис Яковлев/krd.ru

Сотрудники администрации проверили выполненные работы в районе дома купца Лихацкого. Фото: Денис Яковлев/krd.ru

В Краснодаре проверили расчистку в районе дома купца Лихацкого. На участке убрали мусор, поросль. Также распилили и вывезли упавшие деревья, установили сети уличного освещения и выполнили асфальтирование. Все это является подготовительным этапом к дальнейшей реализации концепции исторического квартала.

- Необходимо привести территории в центре города в порядок. Данный участок давно нуждался в этом. Пока что эту площадку можно использовать для различных целей. Например, размещение ярмарки или установки малых архитектурных форм, - сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Уточняется, что проверку выполненных работ и результаты встречи с жителями сотрудники администрации доложат на ближайшем аппаратном совещании главе города. После этого будет принято дальнейшее решение по временному использованию участка.

Раньше на месте исторического квартала располагалось ветхое строение. Оно не представляло культурной ценности.