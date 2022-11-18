В краснодарском поселке Плодородном готова школа на 1550 мест. Фото: krd.ru

Под Краснодаром летом 2023 года достроят школу на 1550 мест. Она появится в поселке Плодородном. На данный момент учебное заведение готово на 40%.

- Одновременно со школой в поселке Плодородном строят детский сад на 300 мест. Его сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Также проектируют школу на 1550 мест. В этом районе социальные объекты появляются по мере развития самого района, - сообщил и.о. директора департамента строительства Александр Мадовский.

Уточняется, что сейчас в школе в поселке Плодородном специалисты устанавливают оконные блоки, выполняют кирпичную кладку, прокладывают инженерные сети. Учебное заведение возводят в рамках нацпроекта «Образование».

Социальный объект находится на участке площадью больше 3 га. В его здании разместят учебные кабинеты, пищеблок, столовую на 600 мест, три спортивных зала, актовый зал на 497 мест и библиотеку.

На территории школы разместят спортивный кластер. По периметру учебного заведения будут построены места для подвижных игр, отдыха и проведения торжественных мероприятий.