Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 18:03

Для участия в специальной военной операции на Донбасс направились более 100 казаков

Бойцов проводили торжественной церемонией
Мария ЧАЛАЯ
Более 100 казаков направились на Донбасс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 100 казаков направились на Донбасс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Для участия в специальной военной операции на Донбасс направились более 100 казаков. Их проводили торжественной церемонией, которая прошла на территории центра подготовки Кубанского казачьего войска.

- В составе бригады «Кубань» почти 2,8 тысяч казаков выполняют боевые задачи. Они противостоят нацистам со всего мира. Сотни лет кубанские казаки защищают рубежи Отечества и сражаются с врагами России, как и сейчас, участвуя в СВО, - сообщил заместитель губернатора, войсковой атаман Александр Власов.

Уточняется, что состоялось торжественное построение и выступили творческие коллективы. Также казакам-добровольцам вручили письма со словами поддержки от школьников.

С казаками опытные инструкторы в течение двух недель проводили занятия по тактической, огневой, инженерной, разведывательной, военно-медицинской подготовке.

Все воины экипированы. Они оснащены всем необходимым для участия в СВО.