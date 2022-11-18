Более 100 казаков направились на Донбасс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Для участия в специальной военной операции на Донбасс направились более 100 казаков. Их проводили торжественной церемонией, которая прошла на территории центра подготовки Кубанского казачьего войска.

- В составе бригады «Кубань» почти 2,8 тысяч казаков выполняют боевые задачи. Они противостоят нацистам со всего мира. Сотни лет кубанские казаки защищают рубежи Отечества и сражаются с врагами России, как и сейчас, участвуя в СВО, - сообщил заместитель губернатора, войсковой атаман Александр Власов.

Уточняется, что состоялось торжественное построение и выступили творческие коллективы. Также казакам-добровольцам вручили письма со словами поддержки от школьников.

С казаками опытные инструкторы в течение двух недель проводили занятия по тактической, огневой, инженерной, разведывательной, военно-медицинской подготовке.

Все воины экипированы. Они оснащены всем необходимым для участия в СВО.