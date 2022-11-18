В Краснодаре нашли пропавшего мальчика. Фото: поиск пропавших детей.

В Краснодаре нашли бесследно пропавшего 11-летнего мальчика. Домой ребенок не возвращался больше двух дней. Он гулял с другом.

- Мальчика обнаружили в ходе проведения поисковых мероприятий. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что подросток не вернулся из школы 16 ноября. Его искали круглосуточно. О том, что ребенка нашли, стало известно в пятницу вечером. Мальчики находились на улице имени Евгении Жигуленко.