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НовостиОбщество18 ноября 2022 18:35

В Краснодаре нашли бесследно пропавшего 11-летнего мальчика

Домой он не возвращался больше двух дней
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре нашли пропавшего мальчика. Фото: поиск пропавших детей.

В Краснодаре нашли пропавшего мальчика. Фото: поиск пропавших детей.

В Краснодаре нашли бесследно пропавшего 11-летнего мальчика. Домой ребенок не возвращался больше двух дней. Он гулял с другом.

- Мальчика обнаружили в ходе проведения поисковых мероприятий. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что подросток не вернулся из школы 16 ноября. Его искали круглосуточно. О том, что ребенка нашли, стало известно в пятницу вечером. Мальчики находились на улице имени Евгении Жигуленко.