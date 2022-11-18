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НовостиОбщество18 ноября 2022 20:05

Губернатор Кубани поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

Михаил Некрыш участвовал во взятии Варшавы и Берлина
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев поздравил Михаила Некрыша. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил Михаила Некрыша. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием. Михаил Некрыш отметил день рождения.

- В этот день, ровно 100 лет назад, родился Михаил Трофимович Некрыш. Он родом из Северского района. Молодым парнем Михаил окончил школу младшего командного состава. После служил разведчиком, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что ветерана Великой Отечественной войны участвовал во взятии Варшавы и Берлина. В 1945 году он оставил надпись на здании рейхстага — «Я с Кубани».

После войны Михаил Трофимович работал оператором подземного ремонта нефтяных скважин. Он награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени.