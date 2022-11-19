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НовостиОбщество19 ноября 2022 4:10

Погода в Краснодаре 19 ноября 2022: в городе пройдут дожди

В Краснодаре 19 ноября потеплеет до +19 градусов
Оксана КАДОЧНИКОВА
В Краснодаре будет дождливо.

В Краснодаре будет дождливо.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похолодание отменяется. Краснодар 19 ноября снова накроет волна теплого воздуха. Днем синоптики обещают +17…+19 градусов. При этом в городе могут пройти небольшие дожди.

- В субботу, 19 ноября, будет облачно с прояснениями, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночной восточный ветер днем сменится на южный. Он будет достигать 6-11 м/с, а временами усилится до 18 м/с.

В Краснодарском крае местами пройдет сильный дождь, гроза. На Черноморском побережье воздух прогреется до +22 градусов.