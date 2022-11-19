Погода в Сочи 19 ноября 2022: на курорте будет пасмурно и дождливо

В Сочи будет тепло и пасмурно. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи 19 ноября будет пасмурно, днем и вечером ожидаются небольшие дожди. Вместе с тем на курорте будет тепло. По прогнозам, воздух прогреется до 19 градусов тепла.

Синоптики обещают юго-восточный ветер, который днем будет достигать скорости 11 м/с. Лишь к вечеру он стихнет до 6 м/с.

Температура морской воды у берегов курорта держится на отметке +16 градусов. В воскресенье, 20 ноября, небо над Сочи прояснится, выглянет солнце, что добавит несколько градусов. Столбики термометров поднимутся до отметок +18…+21 градусов.