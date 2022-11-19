Узнали, где будут отключения света в Сочи 19, 20, 21 и 22 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 19, 20, 21 и 22 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 19 ноября света не будет на улицах Нагуляна, Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Самшитовая, Сухумское Шоссе, Эпроновская, Курортный проспект, Нагорная, Соколова, Леселидзе, Джапаридзе. Также в СТ «Лесные поляны», на улицах Крымская, Краснодонская, Пластунская, Высокогорная, Виноградная 7, в переулке Тихий, СТ «Здороьве-6», СНТ «Монтажник», на улицах Тимирязева, Армянская, Целинная, Курортный проспект, Нагорная 23, 25, Соколова 12, 14. В поселке Вишневка на улице Майкопская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

20 ноября электроэнергию отключат в поселке Галицино на улицах Батайская, Комарова, Тернопольская, СНТ Эдельвейс, Нагуляна, Тбилисская, Петровская, Ученическая, Лимонная, Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны», Крымская. Также в поселке Вардане, на улицах Широкая, Рассветная, Крымская, Орджоникидзе 9,10,10а, в переулке Огородный и санатории имени Мориса Тореза.

21 ноября свет выключат на улицах Ворошиловоградская, Черновицкая, Блинова, Коммунаров, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, в переулках Пастушечий, Садовый. На улицах Кропоткинская, Ахштырская, Белорусская, Ленина, Хостинская, Ленина, Взлетная, Куйбышева, Гоголя. Также на улицах Нагуляна, Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Механическая, Шоссейная, Октября, Сухумское Шоссе. В переулках Ахунский, Юбилейный, Калиновый.

Кроме того, отключения пройдут на улицах Измайловская СТ «Калина», Измайовская, Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны», Верхняя Лысая Гора, Лысая Гора, Учительская, Крымская. В поселке Варваровка на улицах Новошкольная, Черничная, в переулках Тепличный и Фельдшерский. Также в поселках Третья Рота, Верхнерусское лоо, Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул.

22 ноября света не будет на улицах Лесная, Каспийская, Ворошиловоградская, Черновицкая, Блинова, Коммунаров, Кропоткинская, Светогорская, Прогресс, Вологодская, Белорусская, Ленина. На улицах Хостинская, Нагуляна, Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Шоссейная, Октября, Сухумское Шоссе, в переулках Ахунский, Юбилейный. Также поселке Нижнее Уч-Дере, на улицах Енисейская, Моторная, Механическая, Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны», Крымская, Абовяна, Павла Корчагина 4, Пионерская, Комсомольская 19, Красная, Ряжский. В переулках Грушевый, Табачный, Вишневый, Юртовский, на улице Павла Корчагина и в поселке Солоники.