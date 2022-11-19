Здание медколледжа дополнит исторический облик Майкопа. Фото: пресс-служба главы Адыгея

В Майкопе модернизируют медицинский колледж. В здании начался капитальный ремонт. Сюда закупили демонстрационное оборудование, оргтехнику и мебель.

- Модернизация колледжа – это часть системной работы по устранению дефицита врачебных и сестринских кадров. Важно, чтобы обучение здесь проходило в комфортных условиях. Также на современном оборудовании. На выходе мы получим профессионалов своего дела, - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Уточняется, что здание находится в центральной части Майкопа. Его обновление станет частью работы по формированию исторического облика города.