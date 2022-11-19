«Газпром» рассмотрит включение в программу газификации ряда населенных пунктов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани многие населенные пункты включат в программу газификации. Такую возможность изучает «Газпром».

- Уровень газификации в Краснодарском крае составляет 85%. Это напрямую влияет на комфорт и удобство жителей. Рассчитываем довести этот показатель до 95%. Предлагаю включить в инвестиционную программу «Газпрома» ряд муниципалитетов. В первую очередь необходимо заняться районами со сложным горным рельефом, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов уточнил, что уже рассматривается вопрос по ряду населенных пунктов. В них входит городской округ Сочи. Он потенциально может быть включен в программу развития газоснабжения и газификации Кубани на 2021–2025 годы.

Кроме того, в Апшеронском районе «Газпром» уже возводит газопровод к пяти поселениям. Межпоселковый газопровод построили от хутора Николаенко до поселка городского типа Нефтегорск.