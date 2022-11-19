В Краснодаре пройдет выставка «90-е! Свобода творчества и джаз» с 23 ноября по 4 декабря

В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики. Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

В Краснодаре пройдет выставка «90-е! Свобода творчества и джаз». Она состоится с 23 ноября по 4 декабря в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- В проекте «90-е! Свобода творчества и джаз» поучаствовали более 50 авторов. Они сформировали художественную среду Краснодара 90-х годов. Посетители выставочного проекта смогут увидеть примерно 100 работ, которые создали художники Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Кубани.

Уточняется, что жителям и гостям города представят ретроспективный выставочный проект. Он позволит современному зрителю увидеть, как развивалось изобразительное искусство в 1990-е годы.