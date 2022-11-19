В Геленджике загадочно пропала хромая 40-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В Геленджике загадочно пропала 40-летняя женщина. Родственники и волонтеры ищут Эльнару Сергиенко с 16 ноября. Именно в этот день она перестала выходить на связь. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", у Эльнары есть особая примета - пропавшая хромает на правую ногу.

- Ее рост 170 см, нормального телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза, - отмечают в добровольческом отряде.

Эльнара была одета в темно-зеленую куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает, где находится женщина, просят сообщить по телефонам: 8 928 207 27 81 и 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).