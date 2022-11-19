Фермеры привезли 90 тонн сельхозпродуктов на ярмарки выходного дня. Фото: krd.ru

В Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли более 90 тонн продуктов. Все товары вырастили и произвели на Кубани. Их можно купить с 08:00 до 15:00.

- Фермеры из 16 районов края представили на торговых площадках по доступным ценам свежие сезонные овощи, фрукты и ягоды. Они выставляют выпечку, кондитерские изделия, орехи и мед, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки расположены по девяти адресам. Они находятся на улицах имени Архитектора Ишунина, Буденного, Евдокии Бершанской, Дзержинского, Героя Яцкова, Каляева. Также открыты точки торговли на улицах Уральская, Одесская и Бургасская.

Кроме того, для людей работает дополнительная торговая сельхозплощадка на улице Восточно-Кругликовская.