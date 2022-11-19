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НовостиОбщество19 ноября 2022 7:20

В Гулькевичском районе Кубани благоустроили городской парк культуры и отдыха

Работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Гулькевичском районе Кубани благоустроили городской парк культуры и отдыха. Его преобразили благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Городской парк является местом притяжения жителей и гостей города. На общественной территории благодаря нацпроекту провели масштабные работы. Здесь установили новые перголы, скамейки, беседку. Также шахматный стол, воркаут и спортивную площадки с трибунами, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Уточняется, что зеленая зона уже принимает гостей.

Кроме того, в парке уложили тротуарную плитку, установили ограждение а в зоне отдыха специалисты сформировали все пять площадок под аттракционы.