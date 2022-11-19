Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме на Сахалине. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме на Сахалине. ЧП случилось в поселке Тымовское. Из-за взрыва обрушилось несколько этажей многоэтажного дома.

Вениамин Кондратьев направил телеграмму губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.

- Приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших от имени жителей Кубани. Хочу выразить сочувствие и поддержку всем пострадавшим. Также пожелать им скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме на Сахалине стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

В результате происшествия погибли семь человек. Среди них было трое детей. Еще девять человек пострадали.

На данный момент спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.