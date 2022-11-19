Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Следователи рассказали подробности пропажи 11-летнего мальчика в Краснодаре. Он ушел из дома 16 ноября в школу, но после уроков не вернулся. Мама ребенка забила тревогу и написала заявление в полицию.

- Совместная работа следователей, полицейских и общественности привела к результатам. Мальчика нашли в парке, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Известно, что пропавший ночевал дома у друга, но родители товарища не подозревали, что его ищут.

- За это время никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было, - отметили в ведомстве.

Сейчас в Краснодаре ищут двух подростков. Они также пропали 16 ноября.