На Кубани 87 человек заболели COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 87 новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших 46 женщин и 41 мужчина. Из них четыре ребенка.

- В Краснодаре заболело коронавирусум 21 человек. В Анапе – 6. В Ейском районе выявили 5 новых случаем. По 4 в Новороссийске, Абинском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Сочи, Горячем Ключе, Армавире, Крымском, Мостовском и Усть-Лабинском районах по 3 новых пациента. По случаев заболевания COVID-19 в Новокубанском, Белоглинском, Выселковском, Северском, Павловском, Тбилисском.

В Геленджике, Динском, Гулькевичском, Белореченском, Тимашевском, Курганинском, Красноармейском, Славянском, Туапсинском районах - по одному случаю заболевания.