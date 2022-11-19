Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кущевская ЦРБ получила современное офтальмологическое оборудование. Теперь в кабинете врача можно проверить состояние зрительного нерва и глаз, пройти профосмотр и получить лечение. Аппараты способны находить патологии и следить за состоянием глаз после операции.

Исследование проводят за несколько минут. После него пациент получает точный диагноз.

- Новые аппараты уже активно используют в больнице. В среднем за месяц врача-офтальмолога Кущевской ЦРБ посещают более 1000 человек, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.