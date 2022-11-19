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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:00

В Адыгее создадут горнолыжный курорт «Лагонаки»

Это будет способствовать росту турпотока
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее вырастит турпоток благодаря созданию горнолыжного курорта «Лагонаки»

В Адыгее вырастит турпоток благодаря созданию горнолыжного курорта «Лагонаки»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее создадут горнолыжный курорт «Лагонаки». Это будет способствовать росту турпотока более чем в два раза.

- Сейчас наш турпоток оценивается в полмиллиона туристов в год. По некоторым данным, он приближается к миллиону,. Появление нового курорта увеличит число туристов. Тем более, учитывая тренд на внутренние поездки в долгосрочной перспективе, - сообщила замруководителя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.

Уточняется, что в будущем планируется связать три курорта. «Архыз», «Красная Поляна» и «Лагонаки» обеспечат единый крупный горнолыжный кластер.