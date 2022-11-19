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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:42

Главу Сочи избрали на второй срок председателем правления Ассоциации курортных и туристических городов

Решение было принято единогласно
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/officialsochi

Фото: t.me/officialsochi

Главу Сочи во второй раз избрали председателем правления Ассоциации курортных и туристических городов. Решение приняли единогласно на заседании членов правления Ассоциации.

- Участники встречи подвели итоги трехлетней работы. За это время были доработаны рекомендации по формированию и реализации стратегий развития курортных и туристических территорий. Также создан экспертно-координационный совет, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что за три года также заключили соглашения о взаимодействии с рядом ведомствами и крупными профессиональными сообществами. Кроме того, разработали критерии качества оказания санаторно-курортных услуг, проведены маркетинговые исследования в области медицинского туризма.

На данный момент в Ассоциации курортных и туристических городов входят 18 муниципалитетов Кубани, Ставрополья, Крыма, Алтая и Приволжья.