Евгений Наумов поручил нарастить темпы строительства школы на Генерала Брусилова в Краснодаре

Фото: Телеграм-канал Евгения Наумова

Школу на 1550 мест на Генерала Брусилова в Краснодаре планируют сдать в конце 2023 года. Учебное учреждение строится в районе Западного Обхода. Строительную площадку 19 ноября посетил глава города Евгений Наумов.

- Сейчас строители занимаются монолитом цоколя, а по плану в монолите должен стоять второй этаж. На объекте работают около 40 человек. Этого явно недостаточно. Нужно нарастить число рабочих как минимум вдвое, - поручил мэр Краснодара.

Возведение объекта идет с отставанием в четыре месяца. Хотя шкролу обещали сдать до конца 2023 года.

- Не вижу объективных причин нехватки рабочих - многоэтажки здесь строить людей хватает. Вводить жильё и соцобъекты застройщики обязаны параллельно. Иначе куда у нас дети пойдут? - возмутился Наумов.

Мэр поручил держать работы на особом контроле.