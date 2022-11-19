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Многодетные семьи Краснодара могут получить единовременную выплату из местного бюджета. Главное условие - городская прописка. Средства в размере 1800 рублей положены всем членам семьи, включая детей до 18 лет.

- Обратиться за назначением денежной выплаты можно не ранее чем через шесть месяцев после даты последнего обращения, но не более двух раз в год, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в управление по соцвопросам по адресу: ул. Одесская, д.1, каб. 3. Подать заявление можно в понедельник — четверг с 14 до 18 часов и в пятницу с 14 до 17 часов. Также необходимые документы можно предоставить в МФЦ.

Также многодетные семьи Краснодара могут рассчитывать на региональную ежемесячную выплаты при появлении третьего и последующих детей. При этом доход семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума.

В Краснодарском крае также предоставляется региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка. Он составляет 139 493 рубля.