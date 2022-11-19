Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 13:03

Многодетные семьи Краснодара могут получить единовременную выплату из местного бюджета

На каждого члена семьи положено 1800 рублей
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: национальныепроекты.рф

Фото: национальныепроекты.рф

Многодетные семьи Краснодара могут получить единовременную выплату из местного бюджета. Главное условие - городская прописка. Средства в размере 1800 рублей положены всем членам семьи, включая детей до 18 лет.

- Обратиться за назначением денежной выплаты можно не ранее чем через шесть месяцев после даты последнего обращения, но не более двух раз в год, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в управление по соцвопросам по адресу: ул. Одесская, д.1, каб. 3. Подать заявление можно в понедельник — четверг с 14 до 18 часов и в пятницу с 14 до 17 часов. Также необходимые документы можно предоставить в МФЦ.

Также многодетные семьи Краснодара могут рассчитывать на региональную ежемесячную выплаты при появлении третьего и последующих детей. При этом доход семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума.

В Краснодарском крае также предоставляется региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка. Он составляет 139 493 рубля.