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НовостиОбщество19 ноября 2022 13:20

Жители Кубани могут принять участие в тесте «Доступная среда» со 2 по 10 декабря

Акция посвящена Международному дню инвалидов
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители Кубани могут принять участие в тесте «Доступная среда» со 2 по 10 декабря. Акция должна привлечь внимание к проблемам инвалидов и реализации их прав.

Пройти тест можно в онлайн-формате в любое удобное время. Участники смогут ответить на вопросы включенности инвалидов в общественную жизнь и организацию доступной среды.

- Спикерами «Доступной среды» станут известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.