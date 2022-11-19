Фото: пресс-служба администрация Сочи

В Сочи 20 ноября перекроют движение по пяти улицам на время Крестного хода. Он пройдет по маршруту ул. Виноградная – ул. Егорова – Курортный проспект – ул. Поярко – ул. Несебрская – ул. Москвина. Верующие проследуют от храма Святого князя Владимира до храма Святого Михаила Архангела.

- С 9.30 до 14 часов будет ограничено движение транспортных средств по данным улицам. Просим жителей и гостей города учесть это при планировании своего маршрута. Прибывать к месту проведения мероприятия на общественном транспорте, - рассказали в пресс-службе курорта.

Крестный ход проходит в канун дня Ахрангела Михаила. Святой считается покровителем Сочи.

В этот день во всех храмах Сочинской епархии совершатся праздничные богослужения и молебны.

Ожидается, что на Крестный ход соберутся тысячи верующих. По поручению главы города Алексея Копайгородского будут приняты все необходимые меры безопасности.