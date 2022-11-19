Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе открыли турнир по рукопашному бою памяти Героя России Андрея Туркина. В 2004 году сотрудник ФСБ накрыл собой гранату при освобождении захваченной террористами школы в Беслане.

- Мы учились с Андреем в одной школе. Главное, что его отличало от других – готовность всегда прийти на помощь. Эту высочайшую степень доброты помнят все, кто его знал. Пока будут проводить подобные турниры, пока будет жить память о нем, будет жить он – Андрей Туркин, простой парень, который стал героем нашей страны, – рассказал Вениамин Кондратьев на церемонии открытия состязаний.

У Андрея Туркина осталось двое сыновей. Один служит в армии, другой учится в колледже на втором курсе. Об этом рассказала мама героя Валентина Туркина.

Соревнования по рукопашному бою памяти Андрея Туркина в Анапе проводят в первый раз. На них приехали около 300 юных спортсменов от 12 до 17 лет из десяти городов и районов Кубани.