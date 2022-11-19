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В Сочи снесут многоэтажный самострой на улице Нагорной. В интернете было выставлено объявление о продаже апартаментов на земельном участке по адресу Нагорная, 25, что находится в Центральном районе.

- Администрацией Сочи не выдавалось разрешение на строительство апартаментного комплекса на указанном земельном участке, - сообщили специалисты управления земельного контроля Сочи.

Уточняется, что в результате контрольных мероприятий удалось выяснить, что на этом участке ведут незаконное строительство.

Иск о сносе выявленного самостроя направили в Центральный районный суд Сочи. Также в правоохранительные органы передали информацию о незаконной стройке.