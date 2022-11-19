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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 17:48

Бастрыкин поручил разобраться с выселением 36 семей из многоквартирного дома в Краснодаре

Результаты проверки этого случая держит на контроле центральный аппарат ведомства
Оксана КАДОЧНИКОВА
Бастрыкин ждет доклад о случившемся

Бастрыкин ждет доклад о случившемся

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 36 семей могут остаться без жилья в Краснодаре. О праве собственности на земельный участок, на котором построен многоквартирный дом, заявил сторонний гражданин. При этом в социальных сетях сообщается, что Краснодарский краевой суд поддержал действия мужчины. Теперь без крыши над головой зимой могут остаться более 80 человек.

- По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка, - говорится на сайте Следственного комитета России.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главе СУ СК подготовить доклад о всех обстоятельствах произошедшего.

- Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в ведомстве.